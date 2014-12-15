У НАТО заявили про небезпеку військових літаків РФ для цивільної авіації
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг переконаний, що російські літаки біля кордонів та повітряного простору НАТО становлять загрозу цивільній авіації.
Про це він сказав у понеділок в Брюсселі по завершенні зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, коментуючи інформацію щодо протесту Швеції та Данії на адресу Москви через те, що, як вони стверджують, російський винищувач підбив один з приладів для визначення місця знаходження та летів дуже близько до цивільного літака.
«У мене немає детальної інформації щодо цього інциденту, але що я можу сказати, так те, що ми бачимо суттєве збільшення повітряної активності Росії біля кордонів та повітряного простору НАТО, особливо у Балтійському та Чорному морі. Це не тільки питання збільшення кількості вильотів, а й також те, як саме вони літають», - сказав він.
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Генсек НАТО стверджує, що російські військові літаки не спілкуються з цивільним контролем за рухом, вони не вмикають транспондери. «Це є причиною ризику для цивільного повітряного руху. Я хотів би підкреслити, що всі літаки НАТО проводять свої польоти у відповідності до міжнародних стандартів безпеки. Я думаю, що важливо, що ми перериваємо російські польоти. Що показує, що ми готові», - наголосив Столтенберг.