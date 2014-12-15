У НАТО заявили про небезпеку військових літаків РФ для цивільної авіації

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі по завершенні зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, коментуючи інформацію щодо протесту Швеції та Данії на адресу Москви через те, що, як вони стверджують, російський винищувач підбив один з приладів для визначення місця знаходження та летів дуже близько до цивільного літака.

«У мене немає детальної інформації щодо цього інциденту, але що я можу сказати, так те, що ми бачимо суттєве збільшення повітряної активності Росії біля кордонів та повітряного простору НАТО, особливо у Балтійському та Чорному морі. Це не тільки питання збільшення кількості вильотів, а й також те, як саме вони літають», - сказав він.

Читайте такожФінляндія стурбована польотами військових літаків РФ, що значно почастішали

Генсек НАТО стверджує, що російські військові літаки не спілкуються з цивільним контролем за рухом, вони не вмикають транспондери. «Це є причиною ризику для цивільного повітряного руху. Я хотів би підкреслити, що всі літаки НАТО проводять свої польоти у відповідності до міжнародних стандартів безпеки. Я думаю, що важливо, що ми перериваємо російські польоти. Що показує, що ми готові», - наголосив Столтенберг.