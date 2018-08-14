Медовий Спас: найкращі привітання на свято Маковія
14 серпня православний світ відзначає Маковія - від імені семи мучеників Старого Завіту - Маковеїв. Його ще називають Мокрим, або Спасом на воді.
На Маковія прийнято вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом і маком. Крім того, існує повір'я, що 14 серпня, не можна купатися у відкритих водоймах, мовляв, злі сили можуть потягти під воду.
В цей день освячують воду в криницях і водоймах.
В Медовий Спас віряни в Україні ходять до церкви, щоб освятити букет з польових квітів з маком, та вітають один одного.
Обов'язково привітате друзів, рідних і близьких, напишить їм гарні слова побажань солодкого і щасливого життя:
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В Медовий Спас нехай оточують люблячі люди, настане період гармонії і солодкої рікою ллється мед!
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Медовий Спас обов’язково принесе Вам щастя, взаєморозуміння, гармонію, єдність. Нехай життя буде з медовим присмаком, а ангели завжди оберігають від біди!
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Щиро хочемо привітати, вашу чудову родину зі світлим святом Господнім! Нехай Медовий Спас, разом зі свіжим медом,подарує вашому дому : спокій і затишок, солодке життя та міцне здоров’я, віджене негоди і подарує достаток!
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Вітаємо вас з медовим Спасом! З божественним сонячним святом! Нехай цей день зробить ваше життя ще краще і принесе багато позитивних моментів!
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Пречисте свято Медового Спаса і Маковія з запашними пиріжками і медовою вощиною ступає на поріг. Нехай Господня благодать цього гарного православного свята принесе добро, любов і щирість у кожну родину. Нехай маковими зернами у домівках проростає достаток і Янгол білокрилий Прощення торкнеться пір’ячком Божої любові кожного серця. Хай буде благодатним для вас Щедрий Медовий Спас і Маковій!
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Медовий Спас ступає у кожні відчинені двері. Він вривається в серце лункими церковними дзвонами. Він пахне запашним акацієвим медом і розквітає суцвіттями ласкавого зіллячка. Впустіть його в дім разом з Господньою благодаттю і нехай Маковіївські пухкі пиріжечки зберуть родину за столом, нехай у кожній оселі спасівськими чорнобривцями засяє щастя. Нехай медово золотиться дароване Господом добро. Благодаті, світла і достатку вашому дому у радісний день величного Медового Спаса і Маковія!
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Медовий Спас — свято всіх православних християн. Нехай благополуччям, процвітанням, дитячим сміхом буде наповнений кожен будинок. Даруйте один одному безкорисливе увагу, любов і вірність.
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Солодкого меду на столі і життя медового бажаю тобі на свято Медового Спаса! Хай серпень принесе хороший врожай у всіх нюансах твоєму житті! Багатьох благ тобі! Виконання самих світлих мрій і тепла душі!
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Прийміть від усього серця привітання з Медовим Спасом! Нехай ваше життя буде солодке і приємне, як ароматний мед. Ніколи не сумуйте і ні про що не шкодуйте. Завжди будьте збережені Пресвятою Богородицею і свято шануйте нашу православну церкву.
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Медовий або Маковей
– Так називаємо перший Спас.
Нехай буде життя ще світліше,
Ще затишніше у вас!
Бажаю жити і процвітати
Без потрясінь, без турбот!
І ніколи не забувати,
Що Бог спасіння нам дає!
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Сьогодні свято!
Зробити все встигнемо:
На службу сходимо, спечемо пиріг!
Тебе я вітаю з Маковеєм!
Нехай у серці завжди буде Бог!
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Бджоли весело дзижчать
І червоніють маки,
Люди в храмах святять мед,
Дозрівають злаки.
Я всіх вас вітаю
З Маковеєм, Спасом!
Нехай медова стежка Вам подарує щастя!
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Нехай буде на душі тепліше,
Адже настає Маковей,
Любов поллється, немов мед,
І радість серце відкриє,
Твоє здоров’я стане міцніше,
А життя приємніше і легше!
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Яке гарне свято – Маковей!
Відчуй радість всією душею своєю!
Випий водиці чистої, з’їж мед…
Нехай у твоєму серці Бог завжди живе!