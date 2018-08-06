Спас 2018 в Україні: коли, як і скільки святкують

З приходом серпня українців чекає відразу три великі релігійні свята – Медовий, Яблуневий і Горіховий Спас. З ними пов'язано багато обрядів і традицій, які дійшли до нас від предків. УНІАН зібрав основну інформацію про головні свята останнього літнього місяця.

Спас - традиційне свято стародавніх слов'ян, яке увібрало в себе деякі язичницькі релігійні складові. Першим, 14 серпня, відзначають Медовий Спас або, як його ще називають, Маковія. Потім, 19 серпня, Яблуневий Спас, а в кінці літа – 29 серпня - Горіховий Спас. На сьогоднішній день Спас стало святом християнського народу.

Спас у 2018 році - коли і як святкують три Спаса в Україні, коли починається Успенський піст і яких традицій важливо дотримуватися в ці дні, про це і піде далі мова в нашому матеріалі.

Медовий Спас або Маковий Спас (Маковія)

Маковій від імені семи мучеників Старого Завіту - Маковеїв. Цей перший Спас святкують 14 серпня. Його ще називають Мокрим, або Спасом на воді. У цей день прийнято вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом і маком.

Крім того, існує повір'я, що 14 серпня, не можна купатися у відкритих водоймах, мовляв, злі сили можуть потягти під воду. В цей день освячують воду в криницях і водоймах.

Існує прикмета: яким буде день першого Спаса, таким буде і третій – Горіховий.

Також у цей день починається Успенський піст, який триває до 27 серпня. Це єдиний багатоденний православний піст на честь Богородиці і її Успіння. Також святкування Медового Спаса пов'язане не тільки з релігійними подіями, але і з сільськими польовими роботами. Вважається, що Перший Спас знаменує початок збору врожаю. Предки вірили, що Медовий Спас – це кінець літа і треба починати приготування до зими. Існує повір'я, що після Медового Спасу бджоли більше не несуть мед. Саме в цей день пасічники діставали з вуликів перші медові стільники і святили в церкві. Зібраний в цей час мед вважався найбільш цілющим.

Яблуневий Спас

Другий Спас українці відзначають 19 серпня. Його ще називають Середній або Великий. Але за традицією до святкування Яблуневого Спасу починають готуватися за 2 тижні. В цей період забороняється вживати яблука, особливо це стосується жінок: вважається, що в такому випадку вона бере на себе гріх Єви. Також не варто відганяти і вбивати комах. Існує прикмета, що якщо муха сіла на руку 2 рази, то це віщує успіх і благополуччя.

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Наші предки вірили, що в день Яблуневого Спасу всі яблука отримують особливі чудодійні властивості. Господині святять всі фрукти, готують різні страви з яблуками, роблять заготовки на зиму. Вважається, що бажання, загадане перед тим, як відкусити яблуко, обов'язково збудеться.

Ще одна прикмета у день Яблуневого Спасу – якщо день сухий, то він обіцяє суху осінь, а дощі у цей день обіцяють дощову осінь, ясне сонце говорить про сувору майбутню зиму.

Крім того, Яблуневий Спас також збігається з Преображенням Господнім. І ще в цей день починають проводи літа.

Горіховий Спас

Останній, третій Спас святкують 29 серпня. Це свято також називають Полотняним Спасом і Хлібним Спасом. На цей час припадає закінчення жнив, тому перший хліб і пироги печуть із зерна нового врожаю, потім його освячують і з'їдають всією родиною.

На останній Спас також припадає ще одне велике релігійне свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

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З давніх пір в народі вважалося, що гілки горіха в цей день мають особливу силу. Наприклад, банний віник, виготовлений з горіха, здатний вилікувати людину від будь-яких хвороб.

Предки вірили, що після третього Спаса настає осінь.