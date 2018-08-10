Дослідниця з Австрії зніме фільм про львівську "Санта-Барбару"

Австрійка під час роботи над фільмом шукатиме зв’язок між львівською так званою "Санта-Барбарою", "Санта-Барбарою" в Каліфорнії та однойменним серіалом.

Дослідниця-студента із Відня Анна Барб'єрі завітає до Львова у рамках свого проекту "Санта-Барбара назавжди".

Як повідомляє Центр міської історії Центрально-Східної Європи, австрійська стипендіатка під час роботи над фільмом шукатиме зв’язок між львівською так званою "Санта-Барбарою", "Санта-Барбарою" в Каліфорнії та однойменним серіалом, який був популярним у 1990-х роках.

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"Проект "Санта-Барбара назавжди" має на меті дослідити і зобразити сихівський "Зубра-центр". В народі цей торговий комплекс називають "Санта-Барбара", адже він має щось схоже з іспанським колоніальним стилем Каліфорнії, з яким широкий загал познайомився через популярний в 1990-х роках серіал "Санта-Барбара". Історія Зубра-центру та його перейменування стане точкою відліку для вивчення питань колективної пам’яті, пам’яті 1990-х років, ідентичності та переплетення архітектури і медій", - йдеться в повідомленні Центру.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині обвалилася стіна старовинного замку, чиновники заявили, що це за планом.