На Львівщині обвалилася стіна старовинного замку, чиновники стверджують, що це за планом (відео)

Чиновники переконують - стіну Поморянського замку і так повинні були частково демонтувати. За останній рік на протиаварійні роботи було виділено 800 тисяч гривень.

На Львівщині обвалилася стіна східного крила старовинного замку-палацу ХVI-ХVII ст. у смт. Поморяни. Пам’ятку архітектури національного значення ХVI-ХVII ст. замок-палац у Поморянах вважали одним із найгірших за станом на Львівщині. До 2016 року його не реставрували. Згодом в області взялися реалізовувати проект з ліквідації аварійного стану замку. Як повідомляється у сюжеті ТСН, за останній рік на протиаварійні роботи Львівська обладміністрація виділила 800 тисяч гривень. Тепер чиновники переконують - стіну і так повинні були частково демонтувати. Як повідомляв УНІАН, під Харковом відреставрують Шарівський замок.

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