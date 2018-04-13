На Львівщині обвалилася стіна старовинного замку, чиновники стверджують, що це за планом (відео)

16:12, 13 квітня 2018
Суспільство
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Про руйнацію Поморянського замка краєзнавці говорять вже давно / Фото facebook.com/NGO.ContrForce

Як повідомляється у сюжеті ТСН, за останній рік на протиаварійні роботи Львівська обладміністрація виділила 800 тисяч гривень. Тепер чиновники переконують - стіну і так повинні були частково демонтувати.

Як повідомляв УНІАН, під Харковом відреставрують Шарівський замок.

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Теги: #Львівська область#замки