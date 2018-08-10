"Одні кістки та шкіра": мати Балуха розповіла про його стан

Мати Балуха розповіла, що Володимир практично не приймає їжу, тільки іноді кисіль з вівсянки і сухарі.

Мати українського політв'язня Володимира Балуха 9 серпня відвідала голодуючого сина в ізоляторі тимчасового утримання в аннексированом Криму.

В інтерв'ю Кримській правозахисній групі жінка розповіла, що Балух виглядає дуже погано.

«Нічого хорошого. Худий, страшний такий. Скелет. Один скелет", — сказала мати політв'язня.

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Вона також зазначила, що Балух не розповідає їй про своє самопочуття, щоб не засмучувати.

“Але я ж бачу, що він такий страшний, що я просто в шоці. Одні кістки та шкіра на кістках. Виглядає як дідусь. Він ніколи не скаже, що у нього щось зі здоров'ям погано. Ніколи. Я знаю що і він хворів, і боліло у попереку, і нога і взагалі все було погано, а він мені говорив що все добре. Коли ми з ним говорили, поруч стояв поліцейський, а він при ньому нічого такого не скаже", - розповіла жінка.

Мати Балуха повідомила, що Володимир практично не приймає їжу, тільки іноді кисіль з вівсянки і сухарі.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку було знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України.

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Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

Другу справу щодо активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового утримання в селищі Роздільне Валерія Ткаченко, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня оголосив голодування в знак протесту проти винесеного йому вироку по справі про зберігання боєприпасів. 13 липня стало відомо, що підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.