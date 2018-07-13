"Суд" окупованого Криму відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні

Клопотання про умовно-дострокове звільнення підконтрольний окупаційній владі так званий "суд" у Криму розглядав за першим вироком, за яким Балуха було засуджено до 3 років і 5 місяців позбавлення волі.

Підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-дострокову (УДЗ) звільненні.

Про це повідомляє "Громадське радіо". Клопотання подала адвокат Ольга Дінзе. УДЗ розглядалося за першим вироком, за яким Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі.

На початку засідання помічник прокурора Денис Мишкін просив «суд» скасувати розгляд клопотання захисту, оскільки Балуху уже винесли новий вирок - позбавлення волі строком на 5 років, що, за його словами, не передбачає умовно-дострокове звільнення.

Дінзе, своєю чергою, заявила, що новий вирок ще не набув чинності, тому захист має право клопотати перед «судом» на УДЗ за першим вироком.

«Суддя» Дмитро Михайлов відхилив подальший розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення.

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У коментарі журналістам Дінзе заявила, що рішення суду було очікуваним. На її думку, саме через це «суд» відкладав розгляд клопотання про УДЗ до винесення нового вироку.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

5 липня «суд» в окупованому Криму у другій справі проти Балуха - про дезорганізацію роботи слідчого ізолятора - засудив активіста до покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років в колонії загального режиму і штрафу в розмірі 10 тис. руб.