Зі сценарію фільму про Стуса видалили сцени з його адвокатом Медведчуком

Продюсери фільму пояснюють це тим, що ці сцени не "влізли" у хронометраж.

Із фільму про українського дисидента Василя Стуса прибрали сцену з кумом Путіна і переговорником від України у Мінську зщодо Донбасу Віктором Медведчуком, який був адвокатом поета.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав актор та телеведучий Геннадій Попенко.

"Проходячи кастинг на фільм "Стус", я читав сценарій до фільма. У ньому БУЛА сцена останнього суда над Стусом. Саме того суда, що його Стус та українська інтелігенція не визнавали, але адвокат Стуса, товариш Медведчук, визнав не лише суд, а й Стусову "провину", - написав Попенко.

Він додав, що згодом помітили, що сцени з Медведчуком у сценарії вже немає, як і загалом його персонажа.

"Запитав про це у акторів, що грають у фільмі. Вони підтвердили, що сцени суду вже немає. Її прибрали зі знімального графіка, нікого не попередивши. Навіть такого персонажа, як Медведчук, у фільмі вже немає. Проте кастинг на нього був, актора було знайдено і він готувався до зйомок", - написав актор.

Учасники знімального процесу, за його словами, кажуть, що "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть без провокацій дозняти картину, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом.

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Факт того, що сцени з Медведчуком у фільмі не буде, підтвердив продюссер стрічки Артем Денисов, повідомляє "Українська правда".

"Так, видалили дійсно, але не тільки цю сцену, але й деякі інші. Перш за все, бо сценарій спочатку передбачав майже 180 хвилин", - зазначив продюсер.

Він також назвав інформацію про дзвінок від імені Медведчука фейком.

Режисер-постановник картини Роман Бровко також розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода", що сцену суду вирізали через великий хронометраж, однак додав: "Хоча у мене таке враження, що навіть якщо там була би постать Медведчука, то, може, навіть деякі найбільші кінопрокатники в Україні не хотіли б це кіно брати у прокат, тому що ніби цензури немає, заборони немає, але є такі певні досі...".

Бровко також розповів, що син Стуса Дмитро зазначив, що проблема була не у тому, що адвокатом був саме Медведчук, а у системі, слугою якої він був.

"Дмитро Стус сказав так, що мій батько розумів, що жоден радянський адвокат, котрий фактично є слугою системи, йому не допоможе, тому мій батько просив дати адвоката західного, з міжнародних організацій...Медведчук чи будь-хто інший не допоміг би йому", - розповів Бровко.