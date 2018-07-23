Медведчук у Мінську з'явився з подачі Путіна - Геращенко

Геращенко розповіла, що прізвище Медведчука вперше прозвучало під час телефонних переговорів в липні 2014-го між Ангелою Меркель і Порошенком.

Віктор Медведчук у Тристоронній робочій групі у Мінську, ймовірно, з'явився з подачі його кума, президента Росії Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Прізвище Медведчука вперше прозвучало під час телефонних переговорів в липні 2014-го між Ангелою Меркель і Порошенком. Вона назвала це прізвище як того, хто, на її думку, міг би про щось говорити з Путіним. Очевидно, що вона це зробила з подачі Путіна", - сказала вона.

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Геращенко відзначила, що Медведчук у групі потрібен, попри те, що президент Петро Порошенко має прямий контакт з Путіним.

"Телефонний контакт з Путіним президент України заради звільнення заручників має, але ми маємо і "результати" слова Путіна", - сказала віце-спікер.

Як приклад Геращенко навела те, що під час останніх телефонних розмов Порошенко і Путін двічі домовились, що буде доступ уповноваженого з прав людини, гуманітарний обмін візитами і доступ до політв'язнів, але на ділі українського омбудсмена Людмилу Денісову не допустили до в’язнів Кремля.