Українська кіберполіція постійно фіксує атаки з території Росії

Координує роботу відомств кіберцентр, створений на базі Ради національної безпеки й оборони, також виявляти кібернапади Україні допомагають міжнародні партнери.

Українська кіберполіція постійно фіксує і попереджає кібератаки з території Росії.

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Про це радіо Свобода повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк. «Ми фіксуємо разом з СБУ, з Державним спеціальним зв’язком, іншими суб’єктами кібербезпеки в Україні постійні, регулярні кіберінциденти, які вчиняються з території Російської Федерації. Вони несуть як загальнокримінальний характер, так і активний характер кіберінцидентів на здобуття інформації. Ми виявляємо її, аналізуємо. Нам вдається наперед встановлювати, відбивати, локалізувати ці кіберінциденти», – зазначив Демедюк.

За його словами, координує роботу відомств кіберцентр, створений на базі Ради національної безпеки й оборони. Також виявляти кібернапади Україні допомагають міжнародні партнери: зокрема, Великобританія, Німеччина, Польща та Австралія. Разом з тим, зауважив Демедюк, будь-яка співпраця з Росією наразі відсутня.

«У нас проблема залишається – це наш агресор – Російська Федерація, з яким ми повністю не співпрацюємо. В деякій мірі це азійські країни, які ще обмежено надають таку співпрацю. Зі всіма іншими країнами – це європейські, американські країни, Австралія, Японія – ми працюємо в режиму реального часу, навіть, я скажу, в реальному. Тому що фактично ми отримуємо інформацію у будь-який час доби» – додав він.

За його даними, метою атак було порушення стратегічно важливої інфраструктури, дестабілізація обстановки в Україні.

Раніше в департаменті кіберполіції Національної поліції повідомили, що з початку 2018 року зареєстровано понад 4 тис. кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, які супроводжують українські правоохоронці.