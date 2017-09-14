Кіберполіція викрила найбільшу в історії України схему з продажу фальсифікованих ліків

Працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими Подільського управління столичної поліції припинили діяльність злочинної групи, учасники якої, використовуючи мережу Інтернет, здійснювали незаконне виготовлення та розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України з посиланням на начальника Департаменту кіберполіції НПУ Сергія Демедюка.

За його словами, до складу злочинної групи входило шестеро осіб. «До складу злочинного угрупування входили IT-спеціалісти, які забезпечували функціонування та просування Інтернет-магазинів, за допомогою яких реалізовувалися сильнодіючі лікарські засоби. Крім того, за допомогою спеціально створеного call-центру зловмисники надавали консультації клієнтам щодо вживання сильнодіючих лікарських засобів. Зазвичай, покупцями були спортсмени, які вживали медпрепарати для підтримання своєї фізичної форми», – поінформував Демедюк.

Усі платежі здійснювалися через платіжні картки оформлені на осіб, підконтрольних організаторам злочинної схеми. «Сильнодіючі лікарські засоби потрапляли на територію України контрабандним шляхом. Деякі з препаратів виготовлялися безпосередньо на складі, орендованому членами угруповання. Більше того, використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет, зловмисники збували сильнодіючі лікарські засоби не тільки в Україні, а і за її межами», – зауважив керівник Департаменту кіберполіції.

Поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання організаторів та співучасників злочинної схеми, у так званому call-центрі та на складі зберігання заборонених препаратів.

Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сотні сім-карт, банківські платіжні картки та понад 70 тисяч доларів готівки. У приміщеннях правоохоронці також виявили наркотики, зброю та сотні тисяч пігулок сильнодіючих лікарських засобів.

Сьогодні, 14 вересня, одному з учасників злочинної групи судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські проводять заходи, направлені на затримання інших учасників групи. Слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харківській області викрили групу, яка виготовляла фальшиві стероїди. Вартість вилучених препаратів за цінами «чорного ринку» становить майже 1 млн грн.