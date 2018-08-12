На Львівщині селяни перекрили трасу через те, що у них немає світла (фото)

Через перекриття дороги утворились величезні затори.

У с. Малі Підліски Жовківського району Львівської області сьогодні, 12 серпня, місцеві мешканці перекрили дорогу через відсутність електропостачання у їхньому населеному пункті.

Про це «Вголос» повідомив старший інспектор сектору управління патрульної поліції Львівської області Мар'ян Шпитак.

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На місці події присутня патрульна поліція Львівської області. Люди частково пропускають автомобілі, проте розходитись наразі не планують.

«Люди вимагають ввімкнути світло, якого немає від вчора», - пояснили у патрульній поліції.

У спільноті «Варта-1» пишуть, що через перекриття дороги утворились величезні затори.

«Затори є, частково пропускають. Тільки що проїжджали Малі Підліски», - пишуть водії.