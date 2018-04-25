Ветерани війни в Афганістані перекрили рух по вулиці Грушевського під Кабміном (відео)

Зараз унеможливлено рух по Грушевського на відрізку від Петровської алеї до вулиці Шовковичної, тому поліція спрямовує автомобілі в об’їзд.

Ветерани війни в Афганістані, які з самого ранку проводять акцію протесту біля будівлі Кабінету міністрів України, перекрили вулицю Грушевського навпроти Будинку уряду.

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Передає кореспондент УНІАН, близько тисячі учасників акції протесту зайняли проїжджу частину. Поліція, яка чергує біля повороту на Петровську алею і вулицю Шовковичну, спрямовує автомобілі в об’їзд.

Ситуація на самій акції спокійна: люди просто стоять на проїжджій частині і на тротуарі, а також спілкуються між собою.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції висувають до влади соціальні вимоги, зокрема, підвищення пенсій, які з урахуванням інфляції останніх років суттєво знизилися за купівельною спроможністю, але не були перераховані. Крім того, «афганці» вимагають поліпшити фінансування їхнього відомчого госпіталю в Києві, а також не допустити монетизації пільг.

За словами голови Спілки ветеранів Афганістану Сергія Червонописького, сьогодні він і його соратники вимагатимуть зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.