Син Стуса відмовився від співпраці з авторами фільму про батька

Син поета наголосив, що «ні до режисерів, ні до фільму його власне ставлення не зміниться» навіть за будь яких умов.

Автори фільму про українського поета та політв'язня Василя Стуса порушили усі домовленості щодо стрічки з його сином — Дмитром Стусом. Тепер він відмовляється співпрацювати з творцями фільму про батька.

Про це Дмитро Стус повідомив Громадському.

За його словами, близько року тому автори фільму звернулись до нього для консультацій.

«Приблизно рік тому, може менше, вони до мене звертались, я попросив сценарій, після прочитання сценарію я відмовився з ними співпрацювати, на цьому все. Я вважаю, неприйнятний сценарій — ні з етичних міркувань, ні з естетичних», — сказав Дмитро Стус.

Син поета наголосив, що «ні до режисерів, ні до фільму його власне ставлення не зміниться» навіть за будь яких умов, у тому числі, за умови повернення до фільму сцен із Віктором Медведчуком, який був адвокатом Василя Стуса.

«Люди від мого імені поширили купу заяв... Мене просили поговорити з ними про проблематику, ми домовились, що все не буде вириватись з контексту. Але наскільки мені розповідають мої друзі і моя дружина, все це порушено. А з людьми, які порушують свої обіцянки, я нічого не маю спільного», — сказав Дмитро Стус.

«Можливо їм доведеться, щоб фільм не був піратський, звертатись до мене про авторські права (з проханням надати такі, — ред.), але я й тоді не буду з ними говорити», — підкреслив син Стуса.

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10 серпня стало відомо, що зі сценарію біографічного фільму про Василя Стуса, який знімають в Україні, видалили всі згадки про Віктора Медведчука, який був захисником поета під час судового процесу, що відбувся у 1980 році й завершився обвинувальним вироком за «антирадянську діяльність і пропаганду».

Про зникнення персонажу Медведчука з фільму повідомив актор Геннадій Попенко. Посилаючись на акторів, що брали участь у кастингу, він заявив, що сцени з судом без попередження зникли з плану зйомок.

Сценарист фільму Артемій Кірсанов підтвердив Громадському, що персонаж Медведчука був у початковому сценарії. Водночас, про рішення скоротити певні сцени йому не було відомо.

За словами режисера стрічки Романа Бровка, таке рішення ухвалили не з політичних міркувань, а задля «емоційного спокою родини дисидента та для зменшення хронометражу». Однак Бровко додав, що у знімальної команди були побоювання отримати судовий позов від Медведчука у разі недостовірності деяких сцен.

Врешті автори фільму про Стуса пообіцяли дозняти сцену із Медведчуком.

Кінофільм «Стус» знімала компанія UM-GROUP Production за часткового фінансування Державного агентства з питань кіно.