У Генштабі назвали часові рамки четвертої хвилі мобілізації

Про це на прес-конференції заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Віктор Муженко, повідомляє канал 112 Україна.

Читайте такожМіноборони підвищить соціальний захист мобілізованих військових"Є необхідність провести мобілізацію. Часткову мобілізацію, четверту чергу. З якою метою? З метою, перш за все, це ротації особового складу, зменшення психологічного навантаження на людей і підняття якості підготовки. Вона буде тривати 1,5-2 місяці і це дасть нам можливість підготувати особовий склад для заміни і щоб він мав достатній рівень підготовки", - зазначив Муженко.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в Україні необхідно проводити наступну хвилю часткової мобілізації. Під нову хвилю мобілізації потраплять передусім військові фахівці: танкісти, артилеристи, оператори ПЗРК.