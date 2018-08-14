Правозахисниця Свєтова відвідала Сенцова: він продовжує голодування

13:55, 14 серпня 2018
Суспільство
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Сенцов живий і продовжує голодування / фото УНІАН

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Про це Крим.Реалії розповіла російська громадська діячка Вікторія Івлєва.

За її словами, Свєтова підтвердила інформацію, що Сенцов живий і продовжує голодування.

Раніше стало відомо, що у Федеральній службі виконання покарань РФ російській правозахисниці Зої Свєтовій дозволили відвідати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова в колонії.

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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #голодування#Олег Сенцов