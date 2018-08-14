Правозахисниця Свєтова відвідала Сенцова: він продовжує голодування

За словами громадської діячки Вікторії Івлеєвої, Свєтова підтвердила інформацію, що Сенцов живий і продовжує голодування.

Російська правозахисниця Зоя Свєтова, якій напередодні дозволили відвідати голодуючого в колонії Олега Сенцова, завершила свій візит. Читайте такожБілий дім збирає підписи за звільнення Сенцова Про це Крим.Реалії розповіла російська громадська діячка Вікторія Івлєва. За її словами, Свєтова підтвердила інформацію, що Сенцов живий і продовжує голодування. Раніше стало відомо, що у Федеральній службі виконання покарань РФ російській правозахисниці Зої Свєтовій дозволили відвідати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова в колонії.

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