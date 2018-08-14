Російські тюремники пустять в колонію до Сенцова правозахисницю Свєтову

Рада з прав людини при президенті РФ сьогодні отримала відповідний дозвіл.

У Федеральній службі виконання покарань Росії (ФСВП) дозволили російській правозахисниці Зої Свєтовій відвідати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова в колонії.

Про це повідомив радник президента Російської Федерації Володимира Путіна, голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов у Twitter.

«Рада з прав людини попросила ФСВП дозволити Зої Свєтовій відвідати ІК-8 УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному окрузі в Лабитнангі. Дозвіл ФСВП отримано щойно», - повідомив Федотов.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

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14 травня він оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено і проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. Згідно з інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодовку політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не піднімається, а його стан - катастрофічно поганий.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову організувати переведення Сенцова в московський інститут або лікарню, де є фахівці з ендогенного харчування. Також Денісова звернулася до керівника адміністрації Путіна з проханням посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.

10 серпня ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Путіна знайти гуманітарне рішення ситуації з незаконно засудженим українським режисером.