Сенцов на зустрічі з правозахисницею назвав свій стан "передкритичним"

За словами правозахисниці Зої Свєтової, вона розмовляла з режисером дві години у присутності начальника колонії та ще двох співробітників.

Російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова зустрілася з українським режисером Олегом Сенцовим в колонії і розповіла про його стан.

Сам Сенцов назвав свій стан «передкритичним», передає RTVI.

За словами Свєтової, вона розмовляла з режисером дві години у присутності начальника колонії та ще двох співробітників. Правозахисниця розмовляла з Сенцовим в його палаті. Вона додала, що режисер знаходиться в «гарній і чистій» чотиримісній палаті.

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«Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, вони роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів. Адвокат говорив, що йому роблять крапельниці і поживну суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя», — додала Свєтова.

За словами правозахисниці, режисер не планує припиняти голодування. Також Свєтова розповіла, що мета голодування Сенцова залишилася та ж: звільнення українських політичних в'язнів з російських в'язниць. На думку правозахисниці, потрібно якнайшвидше вирішити проблему обміну російських і українських в'язнів.