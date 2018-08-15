Надто відверто: Настя Каменських "засвітила" сідниці (фото)
11:33, 15 серпня 2018Суспільство
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Настя Каменських похизувалася сексуальними формами.
Настя Каменських відпочиває в Італії / фото instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських показала нові кадри з відпочинку в Італії, деякі - надто відверті.
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Так, на своїй сторінці в Instagram артистка продемонструвала пружні сідниці у червоному купальнику. На іншому кадрі Каменських постає в чорному купальнику, зверху - сорочка.
Раніше користувачі соцмереж запідозрили, що українська поп-співачка Настя Каменських і репер Олексій Потапенко (Потап) проводять відпустку разом. Підписники в Instagram помітили, що пара викладає фото з одних і тих же локацій.
Як відомо, Каменських проводить свою відпустку в Італії. Потап геолокацію на своїх фото не зазначає, але постійно в підписах додає фрази італійською.
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