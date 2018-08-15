Обвал мосту в Генуї: пара з України на машині впала з висоти і вижила

Наразі здоров’ю українців нічого не загрожує, у них багато синців, але вони в безпеці.

В Італії у лікарні "Сан Мартін" перебувають двоє поранених громадян України, яким знадобилася медична допомога після обвалу магістрального мосту в Генуї.

Про це повідомляє Генеральне консульстоа України в Мілані у соціальній мережі Facebook.

"Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня", - йдеться у повідомленні.

"Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генконсульство підтримує постійний зв’язок", - наголосили дипломати.

Як передає Українська правда, Євген Бабин та Наталя Єліна в момент обвалу знаходилися в автомобілі на мосту. Рятувальники дістали їх з-під завалів. У лікарні їм вдалося зв’язатися з сином Богданом.

Зазначають, що на телефонний дзвінок їхнього сина спочатку відповів один з рятувальників, який в той момент діставав їх. Повідомляють, що наразі здоров’ю українців нічого не загрожує, у них багато синців, але вони в безпеці. Пара їхала відпочивати до Ніцци.

Раніше департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомляв інформацію лише про загиблих, серед яких українців не було. Про поранених тоді не йшлося.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в місті Генуя сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 км, висота - 90 метрів.

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Міст було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Причиною обвалу могло стати ослаблення несучих конструкцій.

Станом на 15 серпня підтверджено 38 загиблих, серед них троє дітей 8-ми, 12-ти і 13-ти років.

Постраждали 15 осіб, серед яких дев‘ять перебувають у тяжкому стані. Чотирьох з них дістали з-під уламків.

Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки.