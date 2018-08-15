Українців серед жертв обвалу мосту в Італії немає - МЗС

Відповідну інформацію підтвердила префектура Генуї.

Громадян України серед загиблих людей внаслідок обвалу магістрального мосту на півночі Італії в місті Генуя немає.

Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Префектура міста Генуя повідомила, що серед загиблих внаслідок обвалу моста громадян України немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в місті Генуя сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 км, висота - 90 метрів.

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Міст було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.

Станом на 15 серпня підтверджено 38 загиблих, серед них троє дітей 8-ми, 12-ти і 13-ти років.

Постраждали 15 осіб, серед яких дев‘ять - у тяжкому стані. Чотирьох з них дістали з-під уламків.

Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки.