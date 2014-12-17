Суд Харкова заборонив протест проти політики в житлово-комунальній та соціальній сферах

Як повідомили в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора юридичного департаменту В'ячеслава Басараба, відповідне рішення 16 грудня прийняв Харківської окружний адміністративний суд, підтримавши рішення погоджувальної комісії Харківського міськвиконкому.

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«Обмежити право на збори шляхом заборони громадської організації «Історико-соціальний християнський громадський рух» в особі голови Олега Новікова та іншим учасникам цієї акції проведення 17 грудня 2014 року з 11:00 до 12:30 ходи за маршрутом: «Дзеркальний струмінь» по вул. Сумській (навпроти будівлі ХАТОБу), будівлю Харківської облдержадміністрації по вул. Сумської, будівля ХАТОБу по вул. Сумській в місті Харкові, з використанням засобів звукопідсилення, прапорів і транспарантів», - йдеться в постанові суду.

Заступник міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор Терехов підкреслив, що подібні акції можуть стати причиною подальших провокацій і дестабілізувати ситуацію в місті.