Фото Кузьми Скрябіна з'явиться на українських марках

Марка із зображенням Скрябіна випущена тиражом 130 тисяч примірників, її номінал – 9 грн.

До 50-річчя від дня народження лідера гурту "Скрябін" Укрпошта презентує нову поштову марку "Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)" із зображенням співака.

Основою для марки стало фото Андрія Кузьменка, зняте фотографом Оленою Божко, передає прес-служба "Укрпошти".

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Марка випущена тиражом 130 тисяч примірників, її номінал – 9 грн.

Співак, продюсер та лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у м. Самбір Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет-радіо, автор кількох книжок та багатьох інших проектів.

Андрій Кузьменко трагічно загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля с. Лозуватка на Дніпропетровщині.