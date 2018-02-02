Роковини загибелі Кузьми Скрябіна: згадуємо найкращі пісні співака (відео)

Музикант залишив нам десятки улюблених пісень у плейлисті.

Сьогодні, 2 лютого, минуло три роки з дня загибелі одного з найпопулярніших українських співаків сучасності Андрія Кузьменка, більше відомого як Кузьма Скрябін. УНІАН зробив підбірку найвідоміших пісень музиканта.

Він запам'ятався шанувальникам гарним почуттям гумору та глибокими змістовними текстами, а також активною громадянською позицією.

Кузьма написав багато теплих пісень про сім'ю та друзів.

Він ніколи не боявся виражати свою громадянську позицію, у тому числі і в піснях.

І, звісно ж, не обійшлося у творчості співака без пісень про кохання.

Мабуть, найулюбленіша пісня усіх випусників вже протягом 7 років - "Випускний" Скрябіна.

Пісні музиканта стали настільки популярними, що часто їх переспівують його колеги по цеху такі, як Тіна Кароль, гурт Антитіла, Дмитро Шуров, Святослав Вакарчук, Іван Дорн.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині у понеділок, 2 лютого 2015 року. За інформацією ДАІ, він виїхав на зустрічну смугу і скоїв зіткнення із молоковозом. Поховали Кузьму 5 лютого, на кладовищі у Брюховичах. За день до смерті Кузьма зняв кілька роликів про стан доріг в області і Кривому Розі.