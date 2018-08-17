У Лук'янівському СІЗО змінили керівника

Новим начальником Лук'янівського СІЗО став керівник Бориспільської колонії Руслан Ромашков.

Новим головою Київського слідчого ізолятора, більше відомого як Лук'янівське СІЗО, став Руслан Ромашков, керівник Бориспільської виправної колонії №119.

Про це заявив прес-секретар заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак в ефірі «112 Україна».

«Зараз відбувається представлення нового керівника. Це буде Руслан Ромашков, раніше він обіймав посаду начальника 119-ї колонії», - заявив Маслак.

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Решта складу оновленого керівництва ізолятора оголосять наступного тижня.

«Що стосується старого керівництва Лук'янівського СІЗО, сьогодні заяву на звільнення написав начальник СІЗО. Також буде змінено весь керівний склад: заступник начальника з питань режимної роботи, перший заступник начальника, заступник начальника з оперативної роботи, заступник начальника з виховної роботи. Усі ці посади обійматимуть інші люди. Думаю, це питання наступного тижня», - повідомив Маслак.

Зв'язок звільнень з бунтом «торнадівців» поки що не коментують.

«Військова прокуратура проводить розслідування, все зафіксовано, і ми провели своє службове розслідування. І всі факти, про які заявляв військовий прокурор Анатолій Матіос, було знайдено. Ми нікого не покриватимемо: звільнення чи заява на звільнення не звільняє будь-яку особу від відповідальності. Якщо особа була винною чи допустила якесь порушення, вона нестиме відповідальність», - наголосив представник Мін'юсту.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Лук'янівському СІЗО група в'язнів, екс-бійці розформованої роти «Торнадо», вчинили опір при спробі правоохоронців провести обшуки в камері. Ув'язнені мали при собі холодну зброю, погрожували правоохоронцям фізичною розправою і вбивством, кидали саморобні вибухові пристрої. В результаті старший лейтенант внутрішньої служби зазнав травм.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

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У прокуратурі відкрили кримінальне провадження проти екс-співробітників роти «Торнадо» за ч.1 ст.129 (погроза убивством), ч.2 ст.189 (вимагання) і ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

15 серпня у омбудсмена заявили про виявлені в Лук'янівському СІЗО численні факти неналежного поводження з ув'язненими. Як повідомила прес-служба офісу омбудсмена, виявлені порушення свідчать про жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження персоналом установи з ув‘язненими і може бути розцінене як катування.

Раніше Лук'янівське СІЗО очолював Валерій Бунак.