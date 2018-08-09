Прокуратура відкрила справу через бунт екс-бійців "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО

У прокуратурі підозрюють екс-бійців "Торнадо" в організації масових заворушень та погрозах іноземцю.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження проти колишніх співробітників роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, за фактом організації масових заворушень та погроз іноземному громадянину.

Про це повідомили у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Як встановили у прокуратурі, «ув’язнені державної установи «Київський слідчий ізолятор», використовуючи засоби мобільного зв’язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинять тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна та/ чи права на майно, а також готують організацію масових заворушень та закликають до їх вчинення ув’язнених цієї установи».

У ГПУ зазначили, що в рамках цього кримінального провадження проводився обшук в місці попереднього ув’язнення. Під час обшуку виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, а також заборонені предмети, в тому числі зброю – від саморобних вибухових пакетів до холодної зброї.

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«Під час проведення обшуку з боку ув’язнених і фігурантів кримінального провадження чинився опір працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, військової прокуратури та Служби безпеки України. Зокрема, ув’язнені погрожували фізичною розправою та вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином та намагались підпалити, а також кидали саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами, внаслідок чого останнім заподіяно тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину, передбаченого ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства юстиції, сьогодні, 9 серпня, екс-бійці розформованої роти «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, вчинили спротив під час спроби правоохоронців провести обшуки у їхній камері. За даними Мін'юсту, засуджені мали при собі холодну зброю, використовували саморобні вибухові пакети. Внаслідок спротиву травмовано працівника кримінально-виконавчої служби. У Мін'юсті заявили, що для стабілізації ситуації «трьох осіб було вивезено із СІЗО, інших осіб, які залишилися, поміщено до карцеру»

За даними поліції, сьогодні близько 30-40 осіб перекривали в’їзд-виїзд з Лук’янівського СІЗО, виступаючи проти вивезення зі слідчого ізолятора екс-бійців «Торнадо». За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

У свою чергу колишній заступник командира роти «Торнадо» Микола Цукур заявив про спробу правоохоронців розвезти всіх засуджених екс-бійців роти, які перебувають у Лук'янівському СІЗО, по різних місцях утримання.

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Адвокат «торнадівців» Володимир Якимов у коментарі УНІАН заявив, що раніше правоохоронці декілька разів намагались розвезти підзахисних по різних СІЗО. За його словами, наразі усі «торнадівці» перебувають в одній камері Лук'янівського СІЗО.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Миколу Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавлено спеціальних поліцейських звань.

Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадяле - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Гульчука – до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку. Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.