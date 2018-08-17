Киян попередили про артилерійські салюти найближчими днями
17:36, 17 серпня 2018Суспільство
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Про це киян попереджає Міністерство оборони.
Минулого вечора в центрі Києва проходила підготовка до параду / Скріншот
Ввечері 18, 20 та 22 серпня у Києві під час репетиції параду військ на честь 27-ї річниці Незалежності України пролунають артилерійські салюти 10 залпами гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це киян попереджає Міністерство оборони України.
Раніше повідомлялося, що Хрещатиком на День Незалежності крокуватимуть 4,5 тисячі військовослужбовців. Серед них вперше будуть і жіночі підрозділи. Окрім цього, проїдеться близько 2,5 тисячі військової техніки. А ще, як анонсували у Міністерстві оборони, у параді може буде задіяна авіація.
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