Киян попередили про артилерійські салюти найближчими днями

Про це киян попереджає Міністерство оборони.

Ввечері 18, 20 та 22 серпня у Києві під час репетиції параду військ на честь 27-ї річниці Незалежності України пролунають артилерійські салюти 10 залпами гармат з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.

Читайте такожУкраїнські військові провели репетицію параду до Дня незалежності (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це киян попереджає Міністерство оборони України.

Раніше повідомлялося, що Хрещатиком на День Незалежності крокуватимуть 4,5 тисячі військовослужбовців. Серед них вперше будуть і жіночі підрозділи. Окрім цього, проїдеться близько 2,5 тисячі військової техніки. А ще, як анонсували у Міністерстві оборони, у параді може буде задіяна авіація.