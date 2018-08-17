Вночі Хрещатик наповнили військові: журналісти показали репетицію параду на День Незалежності (відео)
13:19, 17 серпня 2018Суспільство
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Хрещатиком крокуватимуть 4,5 тисячі військовослужбовців. Серед них вперше будуть і жіночі підрозділи.
Військові готувалися до параду / скріншот відео ТСН
Столичним Хрещатиком вночі колонами ходили та навіть бігали військові - так вони тренувалися до параду на День Незалежності.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, військові відпрацьовували свої маршрути головною вулицею столиці, вчилися з якого боку крокувати, та куди завертати. 24 серпня, запевняють, буде грандіозне дійство.
Хрещатиком крокуватимуть 4,5 тисячі військовослужбовців. Серед них вперше будуть і жіночі підрозділи. Окрім цього проїдеться близько 2,5 тисячі військової техніки. А ще, як проанонсували у Міністерстві оборони, у параді може буде задіяна авіація.
Підготовка до параду: нічним Хрещатиком колонами крокували військові
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