Російські прикордонники висадили з потяга і побили українця (відео)

Українські прикордонники вимагають від російських колег пояснень щодо цього інциденту.

Російські прикордонники відмовилися пропускати через кордон громадянина України, без пояснень висадили його з потяга та побили.

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Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, останнім часом почастішали випадки безпідставних та провокаційних затримань громадян України російськими прикордонниками.

"Сьогодні вранці поїздом сполученням «Москва - Харків» в пункт контролю «Харків-пасажирський» прибув громадянин України, який був побитий російськими прикордонниками", - сказано у повідомленні.

Українець 1977 року народження учора ввечері виїжджав до РФ потягом сполученням «Кривий Ріг - Москва».

"За словами чоловіка, під час проходження прикордонного контролю в російському пункті пропуску «Долбіно» він надав прикордонникам для перевірки всі необхідні для перетину кордону документи, але російський прикордонний наряд відмовився пропускати його через кордон. На запитання громадянина пояснити причину, з якої йому відмовляють у перетині кордону, відповіді ніхто не надав, після чого двома російськими прикордонниками та однією особою в цивільному нашого співвітчизника силоміць вивели з вагону поїзда", - повідомляє ДПС.

За даними прикордонників, під час висадки російські правоохоронці безпідставно застосовували до чоловіка заходи фізичного впливу, після яких він отримав тілесні ушкодження. Також, аби приховати фактичне побиття чоловіка, російські прикордонники видалили всі відеофайли з його мобільного телефону, на який він фіксував їх незаконні дії. Українські прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої надали первинну медичну допомогу потерпілому.

У зв'язку з цим співробітники Держприкордонслужби направили до Холодногірського відділу поліції повідомлення для внесення відомостей в ЄРДР, про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 125 Кримінального кодексу ("умисне легке тілесне ушкодження").

Крім того, Держприкордонслужба направила листа до прикордонного відомства РФ з вимогою надати інформацію щодо обставин затримання та повернення громадянина України, а також надати оцінку діям російським прикордонників.