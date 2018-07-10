В Україну не пустили британського пропагандиста РФ і заборонили йому в’їзд на три роки

Громадянин Великої Британії Джон Уорен Грем Бродеріп відвідував окупований Крим у порушення українського законодавства.

До України не пустили громадянина Великої Британії, який працює на одному із телеканалів РФ.

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Як повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян в Facebook, сьогодні в аеропорт «Бориспіль» літаком з Лондона прибув громадянин Великої Британії Джон Уорен Грем Бродеріп, який працює журналістом та ведучим програми «Поедем, поедим!» на одному із російських телеканалів.

За словами Слободяна, прикордонники встановили, що ця особа порушувала правила в'їзду/виїзду на/з тимчасово окупованої території Криму. Під час співбесіди пасажир підтвердив, що відвідував півострів у вересні-жовтні 2015 року.

«В межах повноважень, на підставі виявленої інформації даний громадянин не був пропущений через державний кордон України», - зазначив Слободян і додав, що іноземцю заборонено в'їзд до України терміном на 3 роки.