У центрі Києва зенітна установка "Бук" протаранила бізнес-центр (фото)

Повертаючись із репетиції параду, зенітна установка врізалася у бізнес-центр на Подолі.

На вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.

Про це повідомляє Громадське за інформацією від очевидця. Зазанчається, що військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.

За словами очевидця, техніка їхала с параду до Дня незалежності, який проходив на Хрещатику. На фото можна побачити, що зенітна установка пошкодила фасад будівлі, від якого відкололися уламки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Хрещатику відбулася репетиція параду, який пройде 24 серпня. На ньому буде представлено 250 одиниць військової техніки.