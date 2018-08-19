В українському параді до Дня незалежності візьмуть участь 18 іноземних делегацій

Під час урочистостей бригадам, які брали та беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори.

Українська сторона очікує прибуття до Києва 18 іноземних делегацій, які мають взяти участь у параді до Дня незалежності, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

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Як вказав міністр у Facebook, напередодні, 18 серпня, на столичному Хрещатику відбулась репетиція параду, який має відбутись 24 серпня.

«В репетиціі взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Цими днями ми очікуємо ще прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які братимуть участь в параді», - наголосив Полторак.

Крім того, за його словами під час першого тренування було представлено 250 одиниць техніки – нової техніки та техніки, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування, а також представлені перспективні зразки.

За словами міністра, під час урочистостей бригадам, які брали та беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори.