Зірку "антимайдану" Топаза затримали при спробі втекти з України - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За даними джерела, вказану особу було затримано на одному із прикордонних пунктів пропуску при спробі перетнути кордон України.

Пересічним українцям антимайданівець "Топаз" відомий за відео "Топаз, дай команду", яке було знято під час подій на Майдані у лютому цього року.

Як повідомляв УНІАН, Кромськой був затриманий в рамках кримінального провадження відкритого за фактом захоплення 1 березня будівлі Харківської ОДА.

29 березня суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня Кромськой, зрізавши браслет, втік. У квітні його затримали співробітники СБУ, однак 12 вересня Київський райсуд змінив міру запобіжного заходу для Кромського на особисте зобов’язання.

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3 жовтня до Київського райсуду Харкова повторно направлений обвинувальний акт стосовно Кромського.

6 листопада через те, що Кромськой не з’явився до органів слідства суд дав дозвіл на його затримання та примусове доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу. Але до цього часу Кромськой не був затриманий і судові засідання не відбувались.

14 вересня в ряді українських ЗМІ з посиланням на адвоката Дмитра Тихоненкова з’явилася інформація про те, що Кромськой був звільнений в рамках реалізації досягнутої в Мінську домовленості про обмін заручниками і незаконно утримуваними особами. Водночас адвокат Кромського 17 вересня звернувся до суду з вимогою пояснити правові підстави тримання його підзахисного під вартою, оскільки в захисту немає інформації про звільнення його з-під варти, незважаючи на судове рішення про зміну міри запобіжного заходу на особисте зобов`язання.

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На початку грудня у прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Кромський перебуває в розшуку.

Довідка УНІАН. Кромський підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України