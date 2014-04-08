Топаз вийшов із підпілля зі зверненням до українців

На відео Кромськой у картатій сорочці з Георгієвською стрічкою на фоні килима закликав харків'ян "боротися з бендерівцями" та не коритися нинішній владі, повідомляє ТСН.

"Прийдіть, висловіть свою думку. Ми - Харківська область і місто Харків - автономія", - говорить Топаз.

Читайте такожТопаз втік з-під домашнього арештуНагадаємо, відомому антимайданівцю Топазу присудили цілодобовий домашній арешт. Активіста затримали за штурм Харківської ОДА. Йому одягли електронний браслет та посадили його під домашній арешт. Однак вчора стало відомо, що антимайданівець позбувся електронного браслету і втік. Його збираються оголосити в розшук.

Також сьогодні Верховна Рада України посилила відповідальність за сепаратизм і державну зраду.