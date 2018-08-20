Астрологи попередили про небезпеку в останню декаду серпня: чого слід уникати

Експерти радять уникати в цей період будь-яких масових заходів: концертів, мітингів, народних гулянь.

Остання декада серпня-2018 буде вкрай напруженою, прогнозують астрологи. Всьому виною розташування планет: 21 серпня Місяць, заряджена енергією сонячного затемнення, з'єднається з ретроградним Сатурном у Стрільці, а 23 серпня – з ретроградним Марсом і Кету в Козерозі.

"Остання декада серпня пройде на дуже драматичній хвилі. Ймовірно, старі конфлікти придбають нову, потужну енергію, що проявиться як у глобальному, так і політичному плані, так і в приватному житті. При такому положенні планет можна було б оголошувати мінімум помаранчевий рівень небезпеки", – пише "Главред" з посиланням на Telegram-канал "Сухарева вежа".

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Експерти радять уникати в цей період будь-яких масових заходів: концертів, мітингів, народних гулянь тощо

А головне – уникати будь-яких конфліктів, адже навіть мінімальне прояв роздратування в цей період може перерости в не контрольовану лють.

Можна на рівному місці таких дров наламати, що розгрібати доведеться довгі роки, попереджають астрологи.

"В економіці, ймовірно, почнеться поганий період для Китаю, Росії, ПАР та інших так званих країн, що розвиваються (Туреччина тут навіть не обговорюється). І, треба визнати, що це буде довгий ведмежий тренд. Тому, якщо у вас в надлишку, скажімо, китайських активів, краще все-таки підстрахуватися і продати їх вчасно. Втрати можуть бути дуже великими", – зазначають у висновок Telegram-канал.

Як повідомляв УНІАН, астрологи спрогнозували, чим загрожує Україні ретроградний Уран.