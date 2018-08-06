Створює ґрунт для воєн та революцій: астрологи спрогнозували, чим загрожує Україні ретроградний Уран

Ретроградний рух планети триватиме до 6 січня 2019 року.

У вівторок, 7 серпня, Уран в Овні почне ретроградний рух. Він триватиме до 6 січня 2019 року.

Уран діє глобально. Вважається, що в Овні він створює ґрунт для масштабних конфліктів, воєн і революцій. Про це повідомляє Telegram-канал "Сухарева вежа".

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"У ретроградному ж стані Уран буде "працювати" над невирішеними проблемами у відносно близькому минулому. А що у нас там залишилося не до кінця визначеним в геополітиці? Де Уран знову буде роздмухувати? Сирія, Схід України, Венесуела, мігрантська криза в Європі, перемога Трампа на виборах і т. д", - йдеться в повідомленні.

Також експерти зазначають, що проявить себе Уран й на ринку криптовалют. "Ми знову можемо побачити божевільне ралі", - прогнозують вони.

Раніше астролог Влад Росс дав гороскоп на серпень-2018 для всіх знаків Зодіаку. За його словами, небезпечним періодом буде 9-13 серпня, на який вплине чергове затемнення 11 серпня.