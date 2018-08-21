ЗНО з математики стане обов'язковим для всіх випускників
Через два роки всіх школярів перевірять на знання математики: тестування з цього предмету стане обов'язковим.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки України, передає "ТСН".
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Причина цього рішення - погані результати цьогорічного ЗНО і невтішна динаміка останніх років.
Нагадаємо, що раніше свою стурбованість пробілами учнів у математиці навіть висловив глава МЗС Павло Клімкін. Він розкритикував погану підготовку школярів у соцмережі: "Це ж тотальна катастрофа! Про які перспективи розвитку українського ІТ-сектору та інжинірингу ми говоримо? Про які технологічні прориви ми мріємо? Ми свідомо прирікаємо себе на периферію життя".
Як повідомляв УНІАН, ТОП-10 спеціальностей, на які у цьому році подано найбільше заяв українських абітурієнтів у вищі навчальні заклади, очолили «Філологія» та «Право».