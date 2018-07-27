Названо ТОП-10 спеціальностей, на які абітурієнти подали найбільше заяв

Цього року вступники подавали в середньому по 5 заяв на бюджет на різні спеціальності.

ТОП-10 спеціальностей, на які цього року подано найбільше заяв українських вступників до вищих навчальних закладів, очолили «Філологія» та «Право».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров.

Так, із загалом зареєстрованих 914 тис. 545 заяв абітурієнтів на здобуття спеціальності «Філологія» подано 75 тис. 934 заяви, на «Право» – 72 тис. 965 заяв.

Далі у рейтингу найпопулярніших спеціальностей йдуть «Менеджмент» (47 тис. 695 заяв), «Середня освіта» (45 тис. 397), «Комп'ютерні науки» (38 тис. 374), «Економіка» (29 тис. 702), «Медицина» (29 тис. 65), «Інженерія програмного забезпечення» (25 тис. 930), «Туризм» (24 тис. 827) та «Психологія» (22 тис. 675 заяв).

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«Маю відзначити, що цього року на всі педагогічні спеціальності, тобто галузі «Педагогіка», загалом подано майже 82 тис. заяв. Це дуже важливо, оскільки започаткована наразі шкільна реформа «Нова українська школа» потребує серйозної кадрової підтримки. Окремо хочу озвучити інформацію щодо вступу на медичні спеціальності, на більшість з яких цього року за ініціативи МОЗ було встановлено мінімальний бал – 150 для другого та третього конкурсних предметів. Вступити на ці спеціальності виявили бажання майже 14,5 тис. осіб», – підкреслив Шаров.

Своєю чергою, директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік зазначила, що середня кількість заяв, які подавали абітурієнти на бюджет, в середньому складала 5. Вона нагадала, що цього року можна було подавати 7 заяв на бюджет.

Сертифікати ЗНО минулих років, тобто не 2018 року, використали 8 тис. 58 вступників.

«Кількість вступників, які з самого початку подавалися лише на контракт, складає 81 тис. 57 осіб – це майже 55% від загальної кількості вступників, які зареєстрували електронні кабінети та подавали відповідні заяви», - додала Бєлік.

Щодо подальшого етапу кампанії вона нагадала, що 1 серпня в електронних кабінетах вступників зміниться статус заяв, поданих на бюджет, і вступники зможуть дізнатися, на які спеціальності та в які ВНЗ вони отримали рекомендації. «Далі вибір за вступниками», - зазначила Бєлік.

Раніше УНІАН повідомляв, що найпопулярнішим університетом серед цьогорічних вступників є Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність – «право».