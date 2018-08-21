Луценко розповів про нову "ниточку" у розслідуванні вбивства Шеремета

В той же час, генпрокурор підтвердив, що у справі Шеремета все ще немає підозрюваних.

Слідство у справі про загибель журналіста Павла Шеремета отримало «ниточку», за якою наразі здійснюються активні слідчі дії, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

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"За останній місяць ми маємо одну ниточку, яка, можливо, приведе нас до відповіді в цьому питанні. Я тримаю це на своєму контролі. Йдуть дуже активні слідчі дії. Крапка. Більш нічого не скажу", – сказав він в інтерв’ю «Українській правді».

В той же час, Луценко підтвердив, що у справі, яка розслідується вже протягом двох років, усе ще немає підозрюваних.

"У нас зараз є інформація, яка ймовірно виведе нас як мінімум на виконавців, а потім і на замовників. Але можливо. Підкреслюю це слово", – підсумував очільник ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, у червні Луценко визнавав відсутність серйозного результату у розслідуванні вбивства Павла Шеремета.

20 липня речник Генпрокуратури Андрій Лисенко заявив, що на даному етапі розслідування відпрацьовується чотири основні версії щодо мотивів скоєння вбивства Шеремета. Серед них - професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні, помилка об'єкта (підірваний автомобіль належав цивільній дружині журналіста Олені Притулі).

Цього ж дня перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що поліція продовжує роботу над ідентифікацією особи, яка була зафіксована камерами відеоспостереження під час мінування автомобіля Шеремета.

Довідка УНІАН. Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Генеральний прокурор Юрій Луценко називав основною версією вбивства журналіста помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.