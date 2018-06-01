Луценко визнав відсутність серйозного результату у розслідуванні вбивств Шеремета і Окуєвої

За словами генпрокурора, слідство не має серйозного просування по жодній із версій у розслідуванні низки цих резонансних замовних вбивств.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що в ході розслідування вбивств журналіста Павла Шеремета та дружини екс-командира міжнародного миротворчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої поки що немає серйозних результатів.

Про це він повідомив у четвер ввечері в програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".

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"В декількох резонансних замовних вбивствах я, на жаль, не можу вам дати результат, бодай проміжний. Павло Шеремет - відомий журналіст і друг багатьох тут присутніх. Слідство не має серйозного просування по жодній із версій, які зараз ретельно опрацьовуються. Вбивство Аміни Окуєвої, вбивство інших працівників СБУ. Так, дійсно, вони все ще залишаються без серйозного результату досудового слідства", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

30 жовтня 2017 року автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в селищі Глеваха Київської області. Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.