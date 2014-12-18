Популярним блогерам у соцмережах платять до $500 за просування певних "новин"

Журналіст опублікував листування з одним із "вербувальників", які пропонують від $50 до $500 за пости в соцмережах з певною інформацією. При цьому, "вербувальники" займаються пошуком людей, думці яких довіряють.

Про це пише журналіст Петро Шуклінов на своїй сторінці у Facebook.

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"Репутація людей, на яких ви підписані, оцінюється у $50-500. Якщо вірити цій жінці, то деякі автори вже продали свою честь (за 50, 300, 500 доларів). Ви впевнені, що коли читаєте якусь людину у FB, то з вами діляться думками, а не промивають мізки за гроші ляльководів? Будьте уважні. Довіряйте людям, але завжди пам'ятайте, що вони жадібні і запросто можуть конвертувати вашу довіру в бакси", - написав він.