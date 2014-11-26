ЗМІ: Facebook з 1 січня зможе передавати персональні дані користувачів без їх дозволу

Згідно з повідомленням компанії, ті, хто продовжить користуватися соцмережею і її сервісами після 1 січня, будуть згодні з нововведеннями за замовчуванням, повідомляє kommersant.ru.

Уточнюється, що Facebook буде ділитися інформацією з рекламними та аналітичними компаніями, операторами зв'язку та іншими постачальниками послуг, а також власниками інтернет-сайтів і додатків для мобільних пристроїв. Соцмережа також передасть дані користувачам держорганам, якщо визнає, що їх запит юридично обгрунтований.

Перелік персональних даних включає в себе активність людей у соцмережі: опубліковані пости, листування з іншими користувачами, дані про місцезнаходження людини, особисті дані при реєстрацію самого користувача та осіб, які спілкуються з ним.

Тим часом, керівництво стверджує, що політика соцмережі практично не змінилася. Вона містить ті ж положення про передачу даних третім особам, що і чинна редакція документа. Правки стосуються тільки їх оформлення, - повідомили представники ресурсу агентству "Медуза", передає "Ехо Москви". Найближчим часом соцмережа пообіцяла поширити офіційну заяву з цього приводу.