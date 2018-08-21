У Херсоні суд арештував ще двох підозрюваних у нападі на активістку Гандзюк

20 серпня голова Нацполіції повідомляв про п’ятьох затриманих осіб, підозрюваних в організації та співучасті в замаху на Гандзюк.

У Херсоні суд застосував щодо двох підозрюваних у нападі на чиновницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Національна поліція України на сторінці Facebook.

"Сьогодні обрано запобіжний захід двом чоловікам, які підозрюються слідством у причетності до вчинення замаху на вбивство жінки. Суд заарештував підозрюваних на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17 серпня правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк, серед яких чоловік, який, за даними поліції, купував сірчану кислоту.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що за підозрою в організації та співучасті в замаху на Гандзюк затримано п’ятеро осіб.