Поліція: за підозрою у нападі на Гандзюк затримано ще трьох осіб

19 серпня у результаті проведення спецоперації поліцейські затримали ще трьох громадян.

За підозрою у нападі на херсонську чиновницю та активістку Катерину Гандзюк затримано п’ятеро осіб. Вчора, 19 серпня, в результаті проведення спецоперації поліцейські затримали ще трьох громадян. Затримані підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство Гандзюк.

«Зараз відносно п’ятьох чоловіків ведеться кримінальне розслідування. Матеріали щодо обрання запобіжного заходу відносно затриманих буде скеровано до суду»,- повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає прес-служба поліції.

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Він додав, що більшість із затриманих брали участь в антитерористичній операції на сході України.

17 серпня правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у нападі 31 липня із сірчаною кислотою на радницю мера Херсона.

Другим підозрюваним виявився Віктор Горбунов 1991 року народження. Його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Гандзюк.