Питання та відповідь Путіна про російських карателів та загиблих солдатів на Донбасі

Сьогодні на прес-конференції президенту Росії Володимиру Путіну власний корреспондет УНІАН поставив питання про російських карателів на сході України і загиблих російських солдатів.

"Ви проводите каральну операцію на сході України, в основному проти російськомовного населення. Коли ви припините посилати російських військових і що ви можете сказати матерям загиблих російських офіцерів і солдатів? І коли ви відпустіть льотчицю Савченко?" - запитав він.

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У відповідь Путін промимрив щось невиразне.

"Що стосується того, хто і за що несе відповідальність: у нас в Росії, власне кажучи, як і майже у будь-якій президентській республіці, за все відповідає президент. А що стосується військовослужбовців - за їх долю відповідає верховний головнокомандувач, звертаю увагу, у нас це одне і теж обличчя", - сказав Путін.

На питання про долю української льотчиці Надії Савченко президент РФ заявив, що це вирішить слідство та суд Росії.

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"Ці люди (двоє російських журналістів, у причетності до вбивства яких звинувачують Савченко - УНІАН) були вбиті. За даними наших правоохоронних органів, навідником при цьому вбивстві була пані Савченко. Якщо в ході попереднього слідства і судового розгляду з'ясується, що вона тут ні до чого, що вона ні в чому не винна, вона буде негайно звільнена. Якщо з'ясується: вона винна і дійсно брала участь у цьому вбивстві, виходжу з того, що суд ухвалить відповідні рішення, і вона буде відбувати покарання у відповідності з рішенням суду", - сказав Путін.