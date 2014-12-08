Тіла загиблих на Донбасі російських солдатів зникають на території РФ - правозахисниця



Про це повідомила російська правозахисниця, керівник групи в Facebook «Вантаж-200 з України в Росію» Олена Васильєва в інтерв'ю 5 каналу.

«Дивна ситуація відбувається, коли вони (російські військові - УНІАН) у вас тут (в Україні - УНІАН) гинуть, коли їх знаходять і ввозять назад в уже відомих «гумконвоях», в рефрижераторах, вони потрапляють на територію Росії, там вони, м`яко кажучи, зникають, розчиняються на території Ростовської області, різних регіонів», - сказала вона.

«Стає дуже сумно, тому що батькам не видають дітей. Спочатку говорили про те, що ніякої війни немає, тепер, коли все-таки визнали, що є цей конфлікт, всі розуміють, що війна йде, просто мабуть не хочуть дуже сильно лякати російський народ», - вважає Васильєва.

Вона повідомляє про те, що «тіла загиблих російських військових починають розподіляти в міста обласні центри: Самара, Воронеж, Ростов, Таганрог, їх просто тримають в моргах».

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«Зараз відбувається дуже багато неприємних речей: матерям затикали рот, обіцяли по 2 мільйони, багатьом не виплачують; перестали виплачувати грошове забезпечення контрактникам, тобто те, що обіцяв уряд - він не робить», - заявляє правозахисниця.

«Скрізьу військових частинах відбуваються якщо не бунти, то принаймні, обстановка дуже і дуже напружена», - додає вона.