Сумську область після Нового року зміцнять новими блокпостами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході засідання Ради оборони області заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови ОДА Іван Боршош.

«Зважаючи на події на сході України, безпека людей та підвищення обороноздатності області є ключовими завданнями як представників силових відомств, так і органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Закликаю об’єднати зусилля та налагодити механізм ефективної взаємодії, зокрема у питанні облаштування блокпостів», – підкреслив посадовець.

При цьому Боршош загострив увагу на важливості створення на блок-постах відповідних умов для виконання службового обов'язку.

«Блокпости повинні бути підключені до електромережі, обладнані місцями для приготування їжі, забезпечені обігрівачами та найнеобхіднішими речами», – наголосив в.о. голови ОДА.

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Згідно із повідомленням, Боршош доручив представникам силових структур області спільно з керівниками районів визначитися з місцем дислокації блокпостів та невідкладно приступити до їх облаштування.

Як повідомляв УНІАН, тимчасово виконуючий обов’язки голови Сумської облдержадміністрації Іван Боршош 9 грудня заявив, що на в’їзді до обласного центру з боку вулиць Харківська, Роменська, Білопільський шлях та проспекту Курський встановлені 4 блокпости, де цілодобово несуть службу представники ДАІ та спецроти МВС, і такі ж пости мають бути споруджені в кожному районі та місті Сумщини. Боршош також звернув увагу на стан захищеності стратегічних об’єктів та місць масового перебування людей.

Довідка УНІАН. Сумська область розташована у північно-східній частині Лівобережної України. На півночі та сході область межує із Брянською, Курською та Білгородською областями Російської Федерації — довжина державного кордону з Російською Федерацією 562 км. На півдні, сході та заході Сумщина межує із Харківською, Полтавською та Чернігівською областями України.