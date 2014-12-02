Мер Сум доручив зміцнити блокпости на околицях міста

Як повідомили у прес-службі Сумської міської ради, відповідне доручення дав міський голова Олександр Лисенко.

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"Це повинні бути не кіоски, не просто обмеження транспорту, його огляд, а вже укріплені блокпости. Починаємо будувати, ви знаєте, яка зараз ситуація", - зазначив мер.

За його інформацією, вже узгоджено місце розташування кожного із стаціонарних блокпостів, а роботи почнуться поки що на двох: у напрямку Білопільського шляху та проспекту Курського, через які до Сум заїжджає транспорт з Росії.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах у серпні на головних автошляхах при в’їзді до обласного центру з’явилися 5 блокпостів. Працівники ДАІ та співробітники Сумського міського відділу міліції, які цілодобово несуть службу на цих блокпостах, перевіряють автомобільний транспорт, що в’їжджає та виїжджає з міста, на предмет виявлення злочинців, зброї та вибухівки.