Харківський суд заарештував антимайданівця "Топаза" до 15 лютого (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив Київський райсуд Харкова.

Суд не визначив розміру застави для Кромського.

Під час засідання Кромськой підтвердив журналістам, що його затримали на прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» в Харківській області, однак не сказав, чому він намагався виїхати до Росії та де він знаходився весь час, із моменту оголошення в розшук. Він також зазначив, що почуває себе добре, не збирається покінчувати життя самогубством.

Після спілкування з адвокатом Кромськой заявив, що з вересня перебував у слідчому ізоляторі СБУ в Харкові. За його словами, спроба начебто втечі до Росії була інсценована українськими спецслужбами, а заява про начебто затримання на кордоні була зумовлена побоюванням за життя.

Прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик у коментарі журналістам наголосила, що затримання Кромського відбулося в рамках чинного законодавства. «Я не хочу коментувати свідчення людини, яка сама в них плутається та протягом 10 хвилин змінює. Ми наполягаємо, що затримання пана Кромського відбулося в рамках чинного законодавства», - підкреслила Дубовик.

Нагадаємо, українцям антимайданівець "Топаз відомий за відео "Топаз, дай команду", яке було знято під час подій на Майдані в лютому цього року.

Як повідомляв УНІАН, Кромськой був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня будівлі Харківської ОДА.

29 березня суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня Кромськой, зрізавши браслет, втік. У квітні його затримали співробітники СБУ, однак 12 вересня Київський райсуд змінив міру запобіжного заходу для Кромського на особисте зобов’язання.

3 жовтня до Київського райсуду Харкова повторно направлений обвинувальний акт стосовно Кромського.

6 листопада через те, що Кромськой не з’явився до органів слідства, суд дав дозвіл на його затримання та примусове доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу. Але до цього часу Кромськой не був затриманий і судові засідання не відбувались.

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14 вересня в ряді українських ЗМІ з посиланням на адвоката Дмитра Тихоненкова з’явилася інформація про те, що Кромськой був звільнений в рамках реалізації досягнутої в Мінську домовленості про обмін заручниками і незаконно утримуваними особами. Водночас адвокат Кромського 17 вересня звернувся до суду з вимогою пояснити правові підстави тримання його підзахисного під вартою, оскільки в захисту немає інформації про звільнення його з-під варти, незважаючи на судове рішення про зміну міри запобіжного заходу на особисте зобов`язання.

На початку грудня у прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Кромськой перебуває в розшуку.

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17 грудня з’явилася інформація про його затримання на кордоні при спробі втечі до Росії.

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.