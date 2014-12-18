Українські вчені створили для бійців АТО танк-розвідник з дистанційним управлінням

У зону АТО відправили багатофункціональний міні-танк, створений вченими та інженерами з Галичини.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Машина має метр довжини і півметра висоти, важить майже 50 кг. "Машина може бути розвідником, сапером і стрільцем. Корпус техніки захищений сучасною бронею, а конфігурація гусениць і вага дає можливість долати значні перешкоди та завали", – йдеться у повідомленні. Читайте такожВ зону АТО відправлені відремонтовані танк і БМП Керування танком відбувається дистанційно і захищене від втручання ворожих засобів електронної боротьби.

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