Українські вчені створили для бійців АТО танк-розвідник з дистанційним управлінням
18:33, 18 грудня 2014Суспільство
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У зону АТО відправили багатофункціональний міні-танк, створений вченими та інженерами з Галичини.
Танк важить майже 50 кг / Міноборони
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Машина має метр довжини і півметра висоти, важить майже 50 кг.
"Машина може бути розвідником, сапером і стрільцем. Корпус техніки захищений сучасною бронею, а конфігурація гусениць і вага дає можливість долати значні перешкоди та завали", – йдеться у повідомленні.
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Керування танком відбувається дистанційно і захищене від втручання ворожих засобів електронної боротьби.
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